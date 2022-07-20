حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرين حظك اليوم بشكل يومي، فالبعض لا يمكن أن يبدأ يومه بدون معرفه الطالع وتأثير تحرك الكواكب والفلك على حياته اليومية.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية الأثني عشر حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك، لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يعدك بالسعادة والقوة، وفي الأفق لقاءات عاطفية واجتماعية ناجحة.

حظك اليوم برج الثور 20-7-2022 على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت، وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

حظك اليوم برج الثور 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمنحانك منطقا سليما وحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات تدفعك لإظهار الإخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

حظك اليوم برج السرطان 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

من الأفضل أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يساعدك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحارب من أجل التقدم، ويمنحك يوما مناسب للبيع والشراء والتخطيط للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للاقتراب ممن تحب وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 20-7-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في مواجهة برجك، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في معاملاتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم برج الميزان 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بالتفهُّم وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك قوة ويساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

تتفهّم وجهة نظر الآخر، وقد تضع بذلك حلول جذرية لبعض الخلافات.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2022 على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يمنحك يقظة تساعدك على إصابة أهدافك، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك، فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

حظك اليوم برج الجدي 20-7-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجدي 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسا ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

حظك اليوم برج الدلو 20-7-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في صفك، ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمدك الفلك اليوم بروح مرحة وطاقة عاطفية وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

حظك اليوم برج الحوت 20-7-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المال واليوم يطالبك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 20-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر وتستخدم منطقا سليما.