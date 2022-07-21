كشف غموض قتيلة «العشريني» بالإسماعيلية.. الزوج ضربها على رأسها

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى كشف غموض مقتل ربة منزل شابة، في بداية الثلاثينيات من العمر، حيث تبين أن زوجها أقدم على قتلها أثناء مشاجرة بينهما، بسبب خلافات أسرية، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار أمني بمقتل الزوجة

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمقتل زوجة شابة في شارع «العشريني»، بمنطقة حي السلام، بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء طلعت عبدالهادي، مدير مباحث المديرية، والمقدم حازم حسام، رئيس مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وتبين مصرع سيدة تُدعى «م. ع. م.»، 33 سنة، ربة منزل، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بالتحفظ على الجثمان، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

التحريات: زوجها قتلها

وأشارت التحريات الأولية للحادث إلى أن زوج المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وتكرار الاعتداء عليها.

وأفادت مصادر أمنية بأنه تم العثور على جثة الزوجة وبها العديد من الإصابات، نتيجة الضرب، بالإضافة إلى آثار ضربة بآلة حادة على الرأس، فيما تم التحفظ علي الجثمان لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

مصادر طبية: نزيف بالمخ سبب الوفاة

وقالت مصادر طبية إن المعاينة الأولية للجثمان تشير إلى وجود نزيف داخلي في المخ، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وضربها بآلة حادة أو اصطدام رأسها بجسم صلب.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة قررت إيداع الجثة مشرحة المستشفى، لحين انتداب الطبيب الشرعي وتشريح جثمانها، وانهاء تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.