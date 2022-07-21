النقابات الفنية تستدعي سعيد الأرتيست وأحمد رمضان للتحقيق

كشف مصدر باتحاد النقابات الفنية، عن استدعاء العازف والموسيقار سعيد الأرتيست اليوم، للتحقيق، بسبب المشادة التي حدثت بينه وبين المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية.

النقابات الفنية تستدعى سعيد الأرتيست ورمضان للمثول أمامها

وأكد المصدر أن اتحاد النقابات برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، استدعى سعيد الأرتيسيت وأحمد رمضان لمقر الاتحاد، لفهم ما حدث بينهما في المشادة التي أدت إلى قيام الفنان هاني شاكر بتقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية.

استقالة هاني شاكر

كان الفنان هاني شاكر قد تقدم باستقالته من النقابة رسميا في الثالث من شهر يوليو الجاري، بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين سعيد الأرتيست وأحمد رمضان، بسبب حصول حسن شاكوش على عضوية نقابة الموسيقيين.

ومن المقرر أن تعقد النقابة خلال الأيام المقبلة، اجتماعًا لمناقشة ما سيدور في النقابة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن كل التوقيعات التي تتم حاليًا، قد يعتبرها البعض غير قانونية لأن من يوقع عليها، هو وكيل النقابة حمادة أبواليزيد.