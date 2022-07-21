نيابة البحيرة تأمر بحبس 5 متهمين احتياطياً.. خطفوا طفلاً لطلب فدية

قررت جهات التحقيق في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، حبس 5 متهمين، توجد معلومات جنائية لاثنين منهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بخطف طفل صغير، مقيم بدائرة قسم شرطة النوبارية، تحت تهديد الأسلحة النارية، وطلب فدية مالية من أسرته، حيث قام أحد المتهمين بتحريض الآخرين على ارتكاب الجريمة، إثر خلافات مع والد الطفل.

كشف ملابسات الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف ملابسات الواقعة، بعدما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية، من طالبة مقيمة بدائرة القسم، بغياب شقيقها الطفل عن مسكنهما، عقب توجهه لمنطقة وادي النطرون، لشراء بعض المتطلبات.

كما أشارت شقيقة الطفل إلى أنه كان بحوزته هاتفه المحمول، وورود اتصال هاتفي لوالده، يتضمن مساومته على دفع مبلغ مالي، مقابل عودة نجله.

تشكيل فريق بحث جنائي

تشكل على الفور فريق بحث جنائي، برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والعميد حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد علي شاكر، رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة.

ضبط 5 متهمين

توصلت التحريات وجهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص، توجد معلومات جنائية لاثنين منهم، يقيموت في محافظتي البحيرة والجيزة، وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة خطف الطفل، بتحريض من أحدهم، لوجود خلافات مع والده.

كما قرر المتهمون أنهم قاموا باستدراج المجني عليه، واصطحابه تحت تهديد الأسلحة النارية إلى إحدى المزارع بالجيزة، خاصةً بأحد المتهمين، واحتجازه بها، وتم استهداف المزرعة المشار إليها وتحرير المُختطف، وجرى ضبط المتهمين بحوزتهم 2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسيارة الـمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى التجديد في الميعاد القانوني.