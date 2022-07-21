إخلاء سبيل عامل تسبب في إصابة رضيعة بغيبوبة لتناولها مخدرات بقنا

قررت النيابة العامة في قنا، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل عامل تسبب في إصابة طفلة رضيعة، ابنة شقيقه، بغيبوبة، بعد تناولها قطعة «حشيش»، مما تسبب في تعريض حياتها للخطر، وذلك بعد دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

إجراء تحليل مخدرات للمتهم

كما أمرت جهة التحقيق، بدائرة قسم شرطة قنا، إجراء تحليل مخدرات للعامل المتهم، لمعرفة تناوله المخدرات من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وبحسب التحقيقات، فقد أكد العامل أن قطعة «الحشيش» المخدر، التي تناولتها ابنة شقيقه، كانت في الغرفة، حصل عليها من أحد الأشخاص في أحد الأفراح بمدينة قنا.

وتابع أن الطفلة، ابنة شقيقه، التي تبلغ من العمر عاماً واحداً، تناولت قطعة المخدرات، وظهرت عليها علامات الإعياء الشديدة، مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة، ليجري نقلها إلى المستشفى على الفور، لإجراء الإسعافات اللازمة.

إخطار أمني بتناول رضيعة قطعة «حشيش»

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، في وقت سابق، إخطاراً يفيد بوصول طفلة رضيعة إلى مستشفى قنا العام، مصابة بحالة غيبوبة، إثر تناولها قطعة «حشيش» مخدر بمدينة قنا.

بعد الفحص، تبين إصابة الطفلة «جويرية ك. م.»، تبلغ من العمر 12 شهراً، بحالة غيبوبةـ إثر تناولها مادة مخدرة «الحشيش»، أثناء لهوها داخل المنزل بمدينة قنا، وتبين أن قطعة المخدرات ملك عمها، الذي تم إلقاء القبض عليه.

وتخضع الطفلة للعلاج اللازم بمستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه.