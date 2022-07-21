انقلاب سيارة نقل محملة بـ12 طن دقيق في قنا «صور»

انقلبت سيارة نقل تحمل 12 طن دقيق أبيض مدعم، اليوم الخميس، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام مدخل الوحدة المحلية لقرية السمطا بدشنا شمال قنا.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة تابعة لمطاحن مصر العليا بقنا بالطريق السريع «مصر- أسوان» الزراعي الشرقي، تحمل رقم «6971 قنا» ومحملة بـ12 طن دقيق، قادمة من قنا ومتجهة إلى قرية أبو مناع بحري في مركز دشنا.

وغطت كميات الدقيق طريق «مصر - أسوان» الزراعي، مما أدى إلى تعطل حركة الطريق في الاتجاهين ولجوء السائقين للمرور من الطرق الترابية للقرية، وعلى الفور انتقلت الوحدة المحلية ومديرية التموين، وونش وعدد من العمال لمكان الواقعة، وجاري رفع السيارة وكميات الدقيق من على الطريق.

السيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق

وتبين بحسب التحريات الأولية، إن السيارة كانت محملة بكميات كبيرة من الدقيق، وانحرفت بسبب ثقل الكمية وانقلبت في أحد منحنيات الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.