«بارتي غابات» لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.. فقرات فنية وعروض ترفيهية

نظمت عدد من المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حفلة «غابات» للسائحين الأجانب على الشواطئ، بهدف خلق جو ترفيهي وتنشيط السياحة، تضمنت وجود أنواع من الحيوانات ومجسمات للغابة، كما ارتدى فريق «الأنميشن» زي رجل الغابة، كما تضمن الحفل فقرات موسيقية متنوعة، وسط إعجاب وتشجيع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا ورومانيا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا.

بارتي غابات في الغردقة

من جانبه، قال علاء الدين محمود، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات، إن «بارتي الغابات» هي حفلة تم تنظيمها على الشواطئ بهدف الترفيه للسائحين من خلال وضع مجسمات للغابة وعروض لرجل الغابة بالثعبان والقرود وعروض موسيقية متنوعة بواسطة فرق «الأنيميشن»، وسط إعجاب وتشجيع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأشار في حديثه لـ«الوطن»، إن السائحين الأجانب حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

انتعاش السياحة بالغردقة

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات سياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص دائما على خلق جو ترفيهي، وأن مثل هذه المهرجانات تتم بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة، والتي تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها ووصلت إلى 95%.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استقبال أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل السياحة السلوفاكية والنمساوية والرومانية، بالإضافة إلى زيادة معدل الرحلات الإيطالية والألمانية والبولندية والتشيكية، ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة في استقطاب أسواق سياحية ومنافسة الأسواق السياحية الأوروبية.