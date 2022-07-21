مصرع عامل في حفرة صرف صحي بمحافظة قنا

لقى عامل مصرعه إثر انهيار حفرة للصرف الصحي عليه، مساء اليوم الخميس، في أحد شوارع قرية «شنهور»، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

انهيار حفرة للصرف الصحي في شنهور

تلقي مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد بمصرع «عمر نور الدين»، 20 سنة، إثر انهيار حفرة صرف صحي بقرية «شنهور» في قوص.

وتبين من التحريات أنه أثناء عمل الشاب في عمليات الحفر للصرف الصحي في القرية، انهارت عليه الحفرة مما أدى إلى مصرعه.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

جرى نقل الجثة إلى مستشفي قوص المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.