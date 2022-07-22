خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد ظهورها

تشغل نتيجة الثانوية العامة، بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، وذلك عقب انتهاء الامتحانات امس الخميس، وإعلان وزير التربية والتعليم، عن موعد ظهور النتيجة، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ويحرص البعض على تقديم تظلمات على النتيجة أملا في الحصول على درجات لأبنائهم.

موعد تقديم تظلم الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن»، خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة بعد ظهورها، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء، ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النتي كشفت أنه يمكن تقديم تظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعد مرور أسبوعين من ظهور النتيجة في المدارس والمنصات المختلفة.

خطوات تقديم تظلم الثانوية العامة

وتأتي آليات وضوابط تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة كل عام كما يلي:

1- يتم التقدم بطلب التظلم بعد خمسة عشر يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

2- على الطالب تحديد المواد التي يريد إعادة تصحصيحها، ومواعيد الاطلاع عليها.

3- يتم حصيل رسوم من الطالب بقيمة قدرها «300 جنيه» لكل مادة.

4- تودع الرسوم التي يدفعها الطلاب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

5- وبعد تقديم التظلم في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

6- إذا كان الطالب يستحق درجات أخرى يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، أمس، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، والخريطة الزمنية في العام الدراسي المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ السبت الموافق 24 سبتمبر من عام 2022.