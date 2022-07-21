إصابة 3 في حادث تصادم بطريق الرحمانية المحمودية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل على طريق الرحمانية المحمودية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة، جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل أمام قرية درشابة التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «موده. م. ا» 23 سنة، مقيمة قرية درشابة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى، وجرح نافذ في الساق اليسرى، واشتباه نزيف في البطن، «عزة. م. ع» 43 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، «سعدية. م. ا» 55 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الذراع اليسرى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تابعت التحقيق في الحادث.

كان قد شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير وقوع حادث انقلاب توك توك مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وجري عمل الفحوصات الطبية بمستشفى أبو المطامير وحرر محضر بالواقعة