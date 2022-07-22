تعرف على ملامح كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ ودرجة القبول

تعتبر كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ من الصروح التعليمية العملية ذات الطابع المعماري والأقسام المتنوعة بها، وأسست في أغسطس عام 1990، وتقع داخل الحرم الجامعي بجامعة كفر الشيخ.

ويؤكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الهندسة تعتبر أحد الصروح العلمية بالجامعة على المستويين العلمي والبحثي، وهو ما يلمسه الجميع على مستوى جامعات مصر من الناحية الدراسية التي توفرها الكلية لطلابها.

تاريخ نشأتها

وأضاف عبدالعال أن كلية الهندسة تأسست كإحدى كليات جامعة كفر الشيخ في أغسطس 1990 بناء على عرض تقدمت به المحافظة لافتتاحها وأهدت المحافظة المبنى الحالي لتبدأ به الدراسة منذ هذا التاريخ.

وأوضح أن الأقسام العلمية في الكلية هي:-

الهندسة المعمارية

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية، والتي تضم أقسام:

الحاسبات والتحكم الآلي

الاتصالات والإلكترونيات

القوى والآلات الكهربية

الهندسة الميكانيكية، وفيها أقسام:

هندسة القوى الميكانيكية

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الطلاب الجدد وفرص العمل

وأكد الدكتور محمد عبدالعال أن التدريبات التي توفرها جامعة كفر الشيخ، ممثلة في كلية الهندسة بها تشمل جميع الأقسام تدريباً عملياً بما يخدم الطلاب في توفير فرص عمل لهم داخلياً، أو في حالات السفر للعمل خارج البلاد، وهو ما تسعى له الجامعة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة أن يكون الخريج مؤهلا طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

التنسيق

الجدير بالذكر أن تنسيق العام الماضي لعام 2021 بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، 342 درجة.