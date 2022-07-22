لكل أصحاب المدخرات.. 4 بنوك تمنح عائدا على أموالك يصل إلى 15%

يبحث أصحاب المدخرات عن أعلى عائد على أموالهم، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، لذلك تبتكر البنوك لعملائها عددا من الحلول المختلة للحفاظ على المدخرات عبر شهادات الادخار.

وبحسب الخبير الاقتصادي بلال شعب، أكد أن البنوك تطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 14% و15% لمدة 3 و4 سنوات، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه قبل الأخير بمعدل 2%، حيث أعلن البنك الأهلي طرح شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 14%، يصرف شهريًا، بحد أدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك الأهلي يطرح شهادة ثلاثية يتيح لحامل تلك الشهادة إمكانية الاقتراض

وأشار شعيب إلى أن البنك الأهلي يتيح لحامل تلك الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان، مع احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

بنك ناصر طرح شهادة ادخارية بعائد 15%

وتابع شعيب أن بنك ناصر طرح شهادة ادخارية بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها حيث يتم احتساب العائد من ثاني أيام الإيداع، وذات عائد 15% كل سنة، أو 14.25 ربع سنويا، و14% كل شهر، مشيرا إلى أن شهادة رد الجميل يصل العائد منها 15% يتم بيعيها لكبار السن لمن هم فوق الـ60 سنة.

شهادة ثلاثية من بنك ناصر

وقال شعيب، إن بنك مصر لديه شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه لشراء، لمدة 3 سنوات، بعائد يصل إلى 14%، بعائد ثابت حيث يتم صرف العائد شهريا، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن إصدار كرت مشتريات بضمانها، وأيضا الاقتراض بضمانها.

شهادة ادخار البنك الأهلي الكويتي

وأكد شعيب أن البنك الأهلي الكويتي يقدم شهادة ادخار ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 13.5% كل عام، حيث يتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادت، وربطها بحد أدنى بسيط يبدأ من 1000 جنيه، حيث تمنح الشهادة الثلاثية فائدة 13.5%، بدورية صرف للعائد شهريًا.