لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الهندسة بجامعة بنها

انتهي ماراثون الثانوية العامة 2022 وبدء العد التنازلي لإعلان النتيجة الذي يتزامن مع زيادة عمليات البحث من الطلاب وأولياء أمورهم عن الكليات المختلفة في جامعة بنها وأقسامها ومميزات كل قسم وعلاقته بسوق العمل، ومن هذه الكليات كلية الهندسة ببنها التي تضم العديد من الأقسام.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية الهندسة جامعة بنها ومميزاتها في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة حيث تتطلع الكلية للارتقاء بمستوى خريجيها.

رسالة كلية الهندسة ببنها

تلتزم كلية الهندسة ببنها بإعداد كوادر هندسية مزودة بالمعارف والمهارات لتنافس في سوق العمل، وقادرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وتقديم بحوث في المجالات الهندسية بما يخدم المجتمع والبيئة.

أقسام كلية الهندسة ببنها

قسم الهندسة المدنية

يتميز القسم بإكساب الطلاب المعلومات والمهارات العملية التي تؤهلهم للعمل والمنافسة في كافة مجالات الهندسة المدنية، وكذلك إجراء البحوث العلمية وتنظيم الدورات الدراسية وتقديم الاستشارات الهندسية بما يخدم المجتمع والبيئة.

قسم الهندسة الكهربية:

يهدف لإعداد كوادر هندسية في مجال الهندسة الكهربية مزودة بالمعارف والمهارات لتنافس في سوق العمل، وقادرة على استخدام وتطور التكنولوجيا الحديثة وتقديم بحوث في المجالات الهندسية بما يخدم الهيئة والمجتمع.

قسم الهندسة الميكانيكية:

تتمثل رؤيا قسم الهندسة الميكانيكية بأن يصبح القسم الخيار الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك من خلال تميز أعضاء هيئة التدريس بها، وتوفير برامج التعليم والبحث والإمكانيات المتميزة المرتبطة بالبيئة المحيطة لكافة الطلاب المميزين الذين يرغبون في دراسة الهندسة الميكانيكية.

قسم العلوم الأساسية:

ويعمل القسم علي تأهيل طلاب الكلية علمياً من الناحيتين النظرية والعملية بمجموعة من العلوم الأساسية التي تمكنهم من فهم الظواهر الهندسية وتكسبهم المهارات الذهنية اللازمة للتطوير والابتكار.

قسم الهندسة المعمارية:

ويحرص قسم الهندسة المعمارية على تلمس احتياجات المجتمع عبر اختيار مشروعات الطلاب التي تلبي الاحتياجات المحلية، وعبر مشاركته في مسابقات محلية وعالمية ليكتسب الطلاب الخبرات ولتكون بصماتهم متواجدة في بعض المعالم، ومشاركة أعضاء القسم في العديد من ورش العمل المحلية والمؤتمرات المحلية والدولية.