حبس السائق المتسبب في مصرع 4 طلاب ثانوية بكفر الشيخ

باشرت جهات التحقيق، بمحافظة كفر الشيخ، التحقيقات في ملابسات حادث سير والذي أسفر عن مصرع 4 طلاب ثانوية عامة قبل مدخل مصيف بلطيم، وقررت بحبس سائق سيارة «جامبو» والمتهم بالحادث، وذلك أثناء توجههم لمصيف بلطيم.

تفاصيل الواقعة

وكان حادث سير مروع، قد وقع عبر الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من فجر اليوم وذلك إثر تصادم سيارتين إحداهما ملاكي، والأخرى سيارة «جامبو» كانت محملة بطماطم أثناء سيرهم، مما أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، حيث لفظ ثلاثة أشخاص من بينهم مصرعهم على الفور، وتم نقل الرابع عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي وتوفى عقب وصوله لخطورة حالته.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بتصادم سيارتين مع بعضهم البعض بمدخل مصيف بلطيم، مما نتج عن الحادث مصرع 4 شباب، كانوا في طريقهم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لقضاء عطلتهم بمصيف بلطيم، وتم نقل الجثامين للمتوفين إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

المتوفون بالحادث

وقد خلف الحادث مصرع كلاً من، «عبدالرحمن. م»، 18 عاما، من قرى مركز كفر الشيخ، و«زياد. أ»، 18 عاما، ويقيم بقرية دقلت، بالمحافظة، و«عبدالرحمن، م»، 18 عاما، من قرية دقلت و«أحمد. ز»، 18 عاما، من قرى مركز كفر الشيخ.