آخر ما فعله الطلاب الأربعة بكفر الشيخ قبل مصرعهم.. «غيروا صور البروفايل»

رصدت «الوطن» آخر ما نشره شباب كفر الشيخ الأربعة على صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل أن يلقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى نصف نقل تحمل كميات من الطماطم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة مصيف بلطيم.

آخر ما فعله ضحايا حادث كفر الشيخ

وكان آخر ما فعله الشباب الأربعة هو تغيير صور الملفات الشخصية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل رحيلهم بأيام قليلة، وهي صور ملتقطة أمام سيارة ملاكي وجميعهم متشابهون في نفس الصور، بعد رحلة صداقة استمرت بينهم لسنوات ليلقوا مصرعهم في نفس الوقت، بعد انتهائهم من أداء امتحانات الثانوية العامة.

نعي طلاب الثانوية العامة ضحايا حادث كفر الشيخ

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى سرادق عزاء بعدما لقي 4 شباب من أبناء محافظة كفر الشيخ مصرعهم، ونشر عدد كبير من أصدقائهم تدوينات على صفحاتهم الشخصية، داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

نبأ وفاة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ صدمة للجميع

والخبر كان بمثابة الصدمة لجميع أصدقاء الشباب الأربعة الذين أكدوا أنهم كانوا على خُلق واسع، وكانوا ناجحين ومتفوقين في دراستهم ويحلمون الالتحاق بكليات القمة عقب انتهاء مارثوان الثانوية العامة.

ونشر أيمن إلهامي، أحد أصدقاء الشباب الأربعة، صورة لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «يا وجع قلبي عليكوووو هتوحشووووني أوي أوي والله يا أجدع ناس يا أكتر من أخواتي والله ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجعل مثواكم الجنة يا رب»، بينما نشر صديقهم محمد خالد صورة أيضاً وعلق عليها: «لا حول ولا قوة إلا بالله ملحقناش نفرح بتخرجنا ربنا يرحمكم يا رب ويغفر لكم ذنوبكم ويا رب استرها علينا».

البداية كانت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عقب تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس، بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع، نتيجة تصادم سيارة ملاكي ماركة «مزدا» تحمل لوحات معدنية رقم «ك س و5729» مع سيارة أخرى نصف نقل تحمل كميات من الطماطم، بالقرب من دوران مدينة مصيف بلطيم، نتج عنه مصرع 4 شباب نتيجة الحادث.

وتبين من خلال فحص الجثامين أنها لـ4 شباب من طلاب الثانوية العامة من مدينة كفر الشيخ وقرى دقلت ومسير، حيث تبين أن الجثامين التى استقبلها مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق هي لكل من عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 عاما، يُقيم بمدينة كفر الشيخ، وزياد الشربيني فؤاد، 18 عاما، مُقيم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، وعبدالرحمن زاهر مسلم، 18 عاما، مُقيم بمدينة كفر الشيخ، وأحمد زغلول عبدالعزيز، 18 عاما.

حُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، فيما جرى إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق.