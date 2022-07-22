لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية التربية جامعة بنها

مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 تتزايد عمليات البحث عن أقسام كلية التربية بجامعة بنها ومميزاتها رغبة من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة كل المعلومات عن أقسام الكلية ومستقبلها وعلاقتها بسوق العمل.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية التربية جامعة بنها ومميزاتها في إطار خدماتها لقرائها وخاصة طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون إعلان النتيجة تمهيدا للتنسيق الجامعي.

أقسام كلية التربية ببنها

تضم كلية التربية ببنها عددا من الأقسام العلمية الرئيسية كالتالي:

قسم الصحة النفسية

قسم علم النفس

قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم

قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة

قسم أصول التربية لتفاصيل هذه الأقسام والدراسة بها من هنــــــــــــــــــــــــا

البرامج الجديدة بأقسام كلية التربية ببنها

وتقدم كلية التربية ببنها عددا من البرامج الدراسية الجديدة التي تتناسب وتواكب سوق العمل وهي:

برنامج إعداد معلم اللغة العربية

برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية

برنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع

برنامج إعداد معلم التاريخ

برنامج إعداد معلم الرياضيات للتعليم العام

برنامج إعداد معلم الفيزياء للتعليم العام

برنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية للتعليم العام

برنامج إعداد معلم الكيمياء للتعليم العام ولتفاصيل هذه البرامج من هنـــــــــــــــــــــــا

رؤية ورسالة كلية التربية ببنها

وتتمثل رؤية الكلية في أن تكون رائدة في الخدمات التعليمية والتربوية والبحثية والمجتمعية لإعداد خريج متميز يتمتع بأعلى مستويات الجودة محليا وإقليميا.

كما نشرت عبر موقعها رسالة الكلية، التي جاءت: «تلتزم كلية التربية جامعة بنها بتكوين معلم مبدع متمكن من المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة فب التربية وبإعداد بحث علمي متميز يسهم في التنمية المستدامة للمجتمع وحل قضاياه وفقا لمقتضيات العصر ومعايير الجودة المنشودة».