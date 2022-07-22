اللحظات الأخيرة في حياة طلاب الثانوية الأربعة: «ماتوا ومشافوش البحر»

كشفت تحريات المباحث تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة 4 طلاب ثانوية عامة تحت عجلات سيارة نقل «جامبو» محملة بالطماطم على الطريق الدولي الساحلي بمدخل النرجس في «مصيف بلطيم»، وبينت أن سائق النقل اختلت عجلة القيادة في يده فاصطدم بالسيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب الأربعة وهم «عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 سنة، زياد الشربيني فؤاد، 18 سنة، عبدالرحمن مسلم، 18 سنة، وأحمد زغلول عبدالعزيز، 18 سنة»، فماتوا في الحال في مشهد مؤلم أصاب جميع من شاهدوه بالحزن والحسرة.

طلاب الثانوية ماتوا في حادث سير على مشارف مصيف بلطيم

«ماتوا قبل ما يشوفوا البحر».. تلك المقولة كانت تشرح حال طلاب الثانوية العامة الذين ماتوا في حادث سير وهم على مشارف مصيف بلطيم وهم في الطريق، وتبين أن الطلاب كانوا يسيرون بسرعة زائدة قبل أن تصطدم سيارتهم بالسيارة النقل المحملة بالطماطم فأدى ذلك إلى انقلاب سيارة الطلاب الأربعة وتهشمها بشكل كامل وتعرضت السيارة النقل لتلفيات بالغة من قوة التصادم.

معاينة مكان حادث مصرع طلاب الثانوية في بلطيم

انتقل فريق أمني وقضائي إلى مكان حادث بلطيم وجرى معاينة مكان الحادث وتبين وجود تهشم كامل في سيارة طلاب الثانوية الأربعة وأن السيارة مدمرة بالكامل من الخارج نتيجة قوة التصادم، ووجود تلفيات في مقدمة السيارة النقل المحملة بالطماطم وبعثرة الحمولة على الأرض.

مناظرة جثامين طلاب الثانوية المتوفين في حادث بلطيم

وناظرت جهات التحقيق جثامين طلاب الثانوية المتوفين في الحادث وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرحت بدفنهم عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستمعت النيابة لأقوال 3 من شهود العيان الذين أقروا أنهم فوجئوا بالتصادم بسبب سرعة السيارتين فأسرعوا لإنقاذ الركاب لكنهم فوجئوا بوفاة الشباب الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي؛ بينما أصيب سائق النقل بإصابات بالغة من قوة التصادم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.