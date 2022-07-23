حظك اليوم برج الحمل السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديهم ثقة عالية في أنفسهم بشكل كبير، ما يجعل الكثير من المحيطين به ينبهرون بهم وبشخصيتهم، كما أنهم يتمتعون بالاستقلالية التامة عن من حولهم، ولديهم روح القيادة أيضًا ما يجعلهم قادرين على إنجاز جميع المهام المسندة إليهم على أكمل وجه، كما أن مولود ذلك البرج مفعم بالحيوية ولا يحب أن يكون مصدر طاقة سلبية للمحيطين به، ولديه شخصية شجاعة وقادر أيضًا على اتخاذ الخطوات الخطيرة حتى يستطيع الوصول إلى القمة.

ويتميز مولود برج الحمل بامتلاكه لشخصية مبدعة بشكل كبير، كما أنه لا يحب القيام بالأعمال التقليدية على الإطلاق، ولديه شخصية طموحة، ويهتم مولود هذا البرج بالبحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على الإقناع وتلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب مولود برج الحمل أنه لديه شخصية أنانية ويحب أن يلفت الانتباه إليه، وعندما يغضب لا يهدأ بسهولة، كما أنه يتسرع كثيرًا في قراراته.