حظك اليوم برج الحمل الخميس 21-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الحمل، على الصعيدين المهني والعاطفي، مؤكدة وجود تشويش فى محور البرج اليوم، على الصعيد العاطفي، وأنه على الرغم من التشوش، إلا أن عطارد موجود اليوم بمنزل الحب؛ مما يمنحه يقظة ويجعله مقبلا على الحياة.

وبالنسبة لتوقعات عبير فؤاد على الصعيد المهني لبرج الحمل، أكدت أن القمر في منزلك الثاني وهذا يجعلك تشعر أنك مشوشا، لهذا عليك الانتباه والحرص على مضاعفة تركيزك، والعمل على ترتيب أولوياتك وأفكارك، حتى تستطيع أن تحسن التصرف في إدارة المال والأعمال، وحتى لا تتعرض لأي خسائر اليوم، لهذا عليك الحذر واليقظة والانتباه.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وتنصح الأفلاك اليوم مولود الحمل، بالتركيز الشديد واليقظة، نظرا لاستمرار وجود القمر في منزلك الثاني وهذا سوف يجعلك مشوشا في أثناء أدائك لأعمالك اليوم، لهذا عليك أن تضاعف تركيزك، ورتب أفكارك وأولوياتك المهنية، وفقا لأهميتها بالنسبة لك، كي تحسن التصرف في إدارة المال والأعمال، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ما زلت الأفلاك تطالبك اليوم بالانتباه مولود برج الحمل، حيث أنك ستكون مشوشا، ولكن على الرغم من هذه الحالة، فإنك تستطيع اليوم، أن تكون يقظًا، نظرا لأن عطارد بمنزل الحب، مما يمنحك يقظة ويجعلك مقبلا على الحياة.