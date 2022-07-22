إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 135 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من آية رمضان سيد، 18 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، رمضان السيد عبد اللطيف، 46 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، رجب السيد عبد اللطيف، 36 عاما، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن ، مكة رجب السيد، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى، هند شعبان سلامة، 40 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.