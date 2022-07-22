«عيلة فولة في كابوس».. تفاصيل 8 أيام شهدت مقتل «ناصر» وشقيقه بالطالبية

8 أيام عضال، مرت على رحيل «ناصر» أحد أفراد عائلة «فولة» بالطالبية، الأسرة تتألم والحزن يحيط بالمكان، مشاجرة عنيفة أودت بحياته، وتركت شقيقه في العناية المركزة بين الحياة والموت، مع إصابات لأفراد آخرين من العائلة، قبل أن يزداد الحزن ويتسع الكرب، بوفاة شقيقه «محمد» أمس.

مرار وحزن يعيش فيه أهالي الشقيقين ضحايا مشاجرة الطالبية، منذ رحيل الشقيق الأول «ناصر» في 12 يوليو الجاري، قبل أن يرحل الثاني «محمد» أمس، ليكتمل الوجع وتتمزق قلوب الأهالي عليه، تاركين خلفهما أبناء يتامى لا تجف دموعهم، وفقًا لما قالته «رانيا» ابنة الضحية لـ«الوطن».

ابنة المجني عليه تروي تفاصيل 8 أيام حزينة مرت على العائلة

أضافت أن المتهم «ياسر. م»، استغل ساعات الليل وهجم على منزل عائلة «فولة» برفقة أقاربه وأشخاص آخرين، ودار العراك بين العائلتين، وسقط على أسرة العم «ناصر» ضحية مع إصابة آخرين بـ طعنات وضربات بالشوم على الرأس، من بينهم والدها «محمد»، الذي فارق الدنيا منذ ساعات.

تابعت الفتاة: «إحنا مش عارفين نعيش وبيتنا اتخرب، عرفوا إننا في البيت، وهجموا علينا بأسلحة وشماريخ عشان يخوفونا، ومنعوا إن حد يحوش وقالوا اللي هيحوش هيتعور، ولما حاولوا أعمامي يدافعوا عن نفسهم، ضربوهم بالأسلحة بلا شفقة، الكام يوم دول عدوا علينا كأنهم سنين، إحنا في كابوس كبير مش عارفين نخرج منه، كل اللي نفسنا فيه إن المتهمين ياخدوا جزائهم، ونطالب بالقصاص».

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة، عندما وردت إشارة الى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من أحد المستشفيات تفيد بوفاة عامل بالمستشفى، نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام، وتوصلت تحريات رجال الشرطة، إلى أن المتوفى أصيب أثناء مشاجرة بين أشخاص من جيرانه وأفراد أسرته، بسبب رش المياه في الشارع، وقتل شقيقه أثناء التشاجر، بينما أصيب هو و3 آخرين من أسرته، وتوفى بسبب تدهور حالته الصحية.