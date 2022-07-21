حظك اليوم برج الميزان الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج الميزان المستقلين والأقوياء، لا يحبون الكذب أو الخيانة، فهو يفضل العلاقات الطبيعية المبنية على الثقة، ويبتعد عن الكاذبين أو المنافقين، ويمكنه الحياة بشكل وحيد، وهو يميل إلى التقديم للمساعدة لمن يحتاجونها سواء أصدقاء أو غيرهم.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، في كل ما يخص مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، وتأثيرها يوميًا على طاقة الإنسان، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، يكون القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، بشأن أصحاب هذا البرج اليوم، إنه رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك بدبلوماسية وموضوعية.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.