حظك اليوم برج العذراء الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يمكن أن يصبح مولود برج العذراء شخصية عصبية وغاضبة في حالة وجوده في مكان غير مرتب أو غير نظيف، فهو يعشق التواجد في مكان مرتب ونظيف، وهو على المستوى الشخصي فهو صريح وصادق يدعم أصدقاءه، ويتكلم عن مشاعره بشكل صادق.

وتقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، في كل ما يخص مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، وتأثيرها يوميًا على طاقة الإنسان، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، يكون القمر والمريخ وأورانوس بمنزل الحظ، ويمدك ذلك بالحماس وتميل نحو تنمية معلوماتك وترغب في معرفة كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» عن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون فينوس والشمس في منزل الأصدقاء يجعلانك ساطعا وسط الجميع وتتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.