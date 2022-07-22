آخر ما كتبه أحد ضحايا حادث طلاب الثانوية ببلطيم: أنت اسم على سبورة الموت هيمسحه

اتشحت محافظة كفر الشيخ بالسواد إثر فاجعة مصرع 4 طلاب بالثانوية العامة، عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدخل مصيف بلطيم ، وشيعت جثامينهم في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وأقيمت سرادقات العزاء بقراهم، وتوافد أبناء تلك القرى والقرى المجاورة لتقديم واجب العزاء.

آخر ما كتب زياد الشربيني

عاطف زاهر أحد أقارب أسرة الطالب زياد الشربيني أحد ضحايا الحادث، يشير إلى أن «زياد» كان طالبا متفوقا ومجتهدا، ويساعد والده في أعمال الزراعة، بمحافظة الوادي الجديد.

ويؤكد أنه كان شابا دمث الخلق، يعرف قيمة العلم، وهو الابن الأكبر لوالده، ولديه ولد وبنت، وأنه قبل ساعات من وفاته كتب عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «إنت مجرد اسم علي سبورة هييجي ملك الموت يمسحه».

ويكمل أيضا أنه كان ينوي التقدم بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، هندسة بحرية.

حزن أبناء قريته

وقد اتشحت عزبة المستشفى ، التابعة لقرية دقلت ، لمركز كفر الشيخ ، بمحافظة كفر الشيخ ، بالسواد حزننا علي فراقه وقدموا واجب التعازي لأسرته .

وكان وقع حادث سير مروع على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر تصادم سيارتين إحداهما ملاكي، والأخرى كانت سيارة «جامبو» محملة بطماطم، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، حيث لفظ ثلاثة أشخاص من بينهم مصرعهم علي الفور، وتم نقل الرابع عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي وتوفي عقب وصوله لخطورة حالته.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش ، مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، قد تلقا إخطار من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بتصادم سيارتين مع بعضهم البعض بمدخل مصيف بلطيم مما نتج عن الحادث مصرع 4 شباب ، كانوا في طريقهم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العام لقضاء عطلتهم بمصيف بلطيم ، وتم نقل الجثامين للمتوفيين إلي المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

المصابين بالحادثوقد خلف الحادث مصرع كلاً من ، ع . م ، 18 عاماً، من قري مركز كفر الشيخ، و زياد . أ ، 18 عاماً، ويقيم بقرية دقلت ، بالمحافظة، و عبدالرحمن ، م ، 18 عاماً، من قرية دقلت و أحمد . ز ، 18 عاماً .