مصرع أب وابنه وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي الفيوم

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقها، وفقد القدرة على إحكام السيطرة عليها حتى انقلبت عدة مرات على الطريق، ليلقى اثنان من مستقليها مصرعهما على الفور ويصاب الآخرون بإصابات متنوعة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز الفيوم، ووجود متوفين ومصابين.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شخصين وهما أحمد يحيى محمود، 40 عاما، ونجله يحيى أحمد يحيى 10 سنوات، وإصابة 4 آخرين جميعهم أسرة واحدة.

نقل الجثتين والمصابين

وعلى الفور جرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.