6 طلاب أنهوا حياتهم بحبوب حفظ الغلال خلال أسبوع.. اعرف الأسباب

تشغل النتيجة والامتحانات حيزًا كبيرًا من اهتمام الأسرة والطلاب، خاصة بالشهادة الإعدادية التي تحدد اتجاه استكمال التعليم، سواء ثانوي أو فني، ما يحمّل الطلاب عبئًا نفسيًا واجتماعيًا ويجعلهم مطالبين دائمًا بالتفوق، وتحقيق أحلامهم وأحلام أسرهم، إذ يعتبر بعضهم أن الرسوب هو كارثة، ويقدمون على الانتحار، وهو ما فعله 6 طلاب خلال الأسبوع الماضي.

انتحار طالبة بحبوب الغلال بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعى طالبة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية مصابة بالتسمم نتيجة تناول حبوب حفظ الغلال، إذ توفيت أثناء إسعافها وأفادت أسرتها أن الطالبة رسبت بالشهادة الإعدادية ما دفعها لإنهاء حياتها.

رسبت بـ3 مواد فأنهت حياتها

فيما شهد مركز شبين القناطر بمحافظة الدقهلية، انتهار فتاة طالبة بالصف الأول الثانوي، بتناول قرص لحفظ الغلال، لرسوبها في 3 مواد في نتيجة الصف الأول الثانوي، وفقًا لإفادة أسرتها، وتم التصريح بدفن الجثة.

تناول حبوب حفظ الغلال عقب رسوبه

وأقدم طالب بالشهادة الثانوية الأزهرية من مركز بسيون بمحافظة الغربية على إنهاء حياته، متناولًا حبوب حفظ الغلال، لصعوبة الامتحانات وفقا لإفادة والده، وتم التصريح بدفن الجثة.

دفن جثة فتاة أنهت حياتها لرسوبها

وتناولت طالبة بالصف الأول الثانوي من مركز السنطة بمحافظة الغربية أيضًا حبوب حفظ الغلال، لإنهاء حياتها عقب رسوبها بنتيجة الصف الأول الثانوي، وأوضحت أسرتها أنها دخلت بحالة نفسية عقب النتيجة، حتى فوجئوا بإصابتها بالقىء والإعياء التام، وتم التصريح بدفن الجثة.

أزمة نفسية تدفع طالب لإنهاء حياته بالمنوفية

وأقدم طالب من مركز قويسنا بمحافظة المنوفية على إنهاء حياتة بحبوب حفظ الغلال، لرسوبة بالشهادة الإعدادية ، حيث أوضحت أسرتة مرورة بأزمة نفسية عقب النتيجة ونفت الشبهة الجنائية وتم التصريح بدفن الجثة .

وفاة فتاة بسوهاج تناولت حبوب حفظ الغلال

وأنهت فتاة بالمرحلة الإعدادية بمركز طما بمحافظة سوهاج حياتها بحبوب حفظ الغلال، عقب مشاجرة مع والدتها حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وتم التصريح بدفن جثتها.