مصرع فتاة تناولت حبوب حفظ الغلال بالخطأ في سوهاج

«تناولت إحدى حبوب حفظ الغلال بالخطأ» كانت تلك إجابة والد فتاة عمرها 17 عاما وصلت لمستشفى طما المركزى مصابة بحالة إعياء تام ولقيت مصرعها أثناء إسعافها، ليتم سؤال الأب عن سبب حالة الإعياء ليكشف الأب أن حبة حفظ الغلال السبب.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد بتلقى بلاغ من مستشفى طما المركزى بمحافظة سوهاج بوصول المدعوة «منة ع م س» 17 عاما لا تعمل وتقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى مستشفى طما المركزي مصابة بحالة إعياء وقد توفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها، ادعاء تناول مادة غير معلومه تسببت بحالة إعياء تام.

قرص حفظ الغلال السبب ونفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدها أفاد المدعو «عباس م س ا» 48 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال بالخطأ ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفى لشبهة الجنائية .

نتيجة الكشف الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.