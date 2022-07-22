مصرع شاب غرقا في النيل بالمنوفية والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

شهدت قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون، مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالمنوفية، فخيم الحزن الشديد على أهالي القرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الشاب الغارق.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال الجثة

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب المتوفي غرق في المياه أثناء الاستحمام، ويكثف الإنقاذ النهري في المنوفية البحث عن الجثة بعد الدفع بقوة، موضحًا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب يُدعي «م. م» 25 سنة، من قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون، من خلال نزوله نهر النيل المار بالقرية، مما أدى إلى غرقه في الحال، ويواصل رجال الإنقاذ النهري رحلة البحث عن الشاب وسط تجمع كبير من الأهالي على جوانب النيل.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب غرقًا في نهر النيل أمام قرية كفر الفرعونية، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وانتشاله في ظل وجود حالة من الحزن الشديد على أسرة الشاب وكذا على أهالي القرية منتظرين خروج الشاب لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ربة منزل تقتل زوجها بالمنوفية

وكان مستشفى تلا المركزي، استقبل مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر بسكين، بعد مشاجرة بينه وبين زوجته في مطبخ المنزل بقرية كفر العرب التابعة لدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.