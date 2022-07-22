عثروا على جثته داخل المقابر.. وفاة شباب إثر جرعة مخدرات زائدة بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية، في كشف غموض العثور على جثة شاب، في العقد الثالث من عمره، داخل مقابر قرية كفر عصام، إحدى قرى المركز، وسط ظروف غامضة، وأن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة.

ندب الطب الشرعي

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضراً بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور علي جثة شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، ملقاه علي الأرض داخل مقابر القرية.

تفاصيل الواقعة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، إلي محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى محمد.أ.ق ويبلغ من العمر 29 عام، ومقيم بقرية كفر عصام، بمركز طنطا، ومتوفي منذ يومين تقريبا، وكشفت التحريات الأولية، أن الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب د الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.