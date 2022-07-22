انتشال جثمان الغريق الثالث في شاطئ السلام بالإسكندرية

تمكن فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان ثالث غريق لقي مصرعه في شاطئ السلام بالإسكندرية، وذلك بعدما لقى 3 شباب مصرعهم داخل ذلك الشاطئ على مدار يومين، منهم اثنان لقيا مصرعهما اليوم، وتم انتشال جثمان الأول صباحا بينما تم انتشال الثاني مع غروب شمس اليوم.

غريقان في شاطئ السلام

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنهم وصلتهم استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى سامح محمد السيد شلبي، 20 سنة، غرق منذ الساعة 6 صباح اليوم الجمعة في شاطئ السلام «أبو يوسف»، برفقة صديقه الذي لقى مصرعه هو الآخر وتم انتشال جثمانه سريعا بعدما قدما من الشرقية.

انتشال جثامين غرقى شاطئ السلام

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم وهو ما تحقق منذ قليل، لافتا إلى أن هذا الأمر مشابه لما حدث أمس من الشاب الذي أتى من القاهرة ويدعى عبدالله محمود محمد عبدالفتاح، 17 سنة، والذي لقي غرقه في الساعة 6 صباح أمس في شاطئ السلام في «أبو يوسف»، وتم انتشال جثمانه فجر اليوم.

أمواج متوسطة غرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية وجود أمواج متوسطة غربا وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها:

- توخي الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- ارتداء لايف جاكت عند نزول المياه

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة و التي تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة.

- الالتزام بالسباح فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

- الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً.

- عدم استخدام العوامات كونها تسحب المصطافين مع التيار.