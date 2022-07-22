سائق يطلق النار على ميكانيكي لتعثره في سداد الدين بأوسيم

أطلق سائق النار على ميكانيكي في أوسيم، ما أسفر عن إصابته برش خرطوش في الكتف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مبلغ مالي

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم مدين للمجني عليه بمبلغ مالي خاص بشراكة بينهما في أتوبيس، وأنه تعثر في السداد، ما دفعه لإطلاق النار عليه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ

تلقى المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى أوسيم، بوصول ميكانيكي37 سنة مصاب برش خرطوش بالكتف الأيسر.

وتبين أن مرتكب الواقعة سائق 44 سنة، مدين للمجني عليه بمبلغ شراكة أتوبيس ومتعثر في السداد، وعند مطالبة المجني عليه له أطلق عليه عيار خرطوش.

وتمكن ضباط مركز شرطة أوسيم، من ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الجريمة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.