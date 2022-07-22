باحثة مصرية في «ناسا»: القرآن الكريم تحدث كثيرا عن النجوم والكواكب

قالت مريم هيثم عصمت، الباحثة الفيزيائية في جونز هوبكنز الأمريكية، وأصغر متدربة في تليسكوب جيمس ويب التابع لناسا، إن الكثير من الأشياء في الكون تحدث عنها القرآن الكريم، متابعة: «أبسط حاجة النجم الطارق، كما يوجد آيات أخرى في سورتي النجم والقمر، والآية التي تتحدث عن 50 ألف سنة مما تعدون».

أضافت «عصمت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن العالم هيازنبرج، قال إن أول رشفة من كوب العلم، يشكك العالم في وجود الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية يجد الله.

مشروع جيمس ويب

عن تدريبها في مشروع جيمس ويب، قالت إنها عند التحاقها بالجامعة، وجدت حبها للعمل والمواد الدراسية، وقررت منذ الترم الأول بعمل الدكتوراة، كما بنت مع زملائها الطلاب على تليسكوب، ليكون بوابة لحبها ومسيرتها في التليسكوبات.

ولفتت إلى أن بعد ذلك قدمت على التدريب في وكالة ناسا، وكان يقع في غرفة التحكم بتليسكوب جيمس ويب، «كنت بقرا زمان عن التليسكوب دة من زمان، وكان التدريب شهرين وقائد الفريق قالي أقعدي معانا، وخلال شهر قدمنا ورشة في للجمعية الأمريكية لعلوم الفلك لتساعد العلماء باستخدام كاميرا معينة في جيمس ويب».