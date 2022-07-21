حرمه من الميراث.. تفاصيل مقتل مزارع بالرصاص على يد ابنه في قنا

كشفت التحريات الأولية أن السبب وراء مقتل مزارع مسن على يد نجله في قرية «أبو مناع غرب» بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، لقيام المجني عليه بكتابة الأرض الزراعية باسم ابنه الصغير، وحرمان الجاني من الميراث.

كما تبين أن الجريمة وقعت بعد خلافات طويلة، ومطالبة الجاني لوالده بالعدول عن قراره وعدم كتابة الأرض باسم شقيقه الأصغر، وترك الأرض توزيعها بالعدل على الإخوة.

جهود أمنية لضبط الابن المتهم بقتل والده

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها، لضبط المتهم بقتل والده والسلاح الناري المستخدم في الجريمة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، إخطاراً يفيد بمصرع مزارع مسن على يد نجله، في قرية «أبو مناع غرب»، بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين أن المجني عليه هو «محمد أحمد فخري»، 67 سنة، مزارع، مصاب بعدة طلقات نارية في جسده.

التحريات: الأب حرم ابنه من الميراث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المجني عليه قتل بسبب قيامه بكتابة الأرض باسم الابن الأصغر، وحرمان الكبير وهو الجاني، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بواسطة سيارة إسعاف من دشنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن هذه الجريمة الأسرية الثانية في القرية في أقل من شهرين، حيث كانت الأولى بقيام شاب بقتل والده و4 من أشقائه والشروع في قتل والدته، بسبب خلافات عائلية بين المجني عليه ووالده على الأرض والمال.