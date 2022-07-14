مصرع شخصين في حريق صيدلية بالعياط

أسفر حريق نشب داخل صيدلية بمنطقة العياط جنوب الجيزة اليوم، عن مصرع شخصين.

بداية البلاغ

كانت غرفة الحماية المدنية، قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بالجيزة يفيد بنشوب حريق داخل صيدلية أسفر عن مصرع شخصين، وعلى الفور دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات السكنية والمحال التجارية المجاورة، وتم فرض كردون أمني حال دون انتشار النيران وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

المعاينة: مصرع شخصين جراء اشتعال الحريق

وبينت المعاينة التي قام بها رجال المباحث مصرع «م.ف»، و«ح.س»، وتم إيداع الجثتين مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثماني المتوفيين، وإعداد تقرير مفصل بحالتهما يوضح سبب الوفاة.

الاستماع لأسر ضحايا الحريق

كما استدعت جهات التحقيق عدداً من أسر الضحايا وشهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.