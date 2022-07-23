هاني شنودة عن بعض مؤدي المهرجانات: «بينشروا الرزيلة.. ولازم يتقبض عليهم»

أكد الموسيقار هاني شنودة، أنه ليس ضد أغاني المهرجانات في المطلق، ولكنه ضد بعض كلماتها، مشددًا على دعمه لموقف نقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر منهم.

وأوضح هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه لا توجد موسيقى مهذبة وموسيقى غير مهذبة، وهذا المصطلح غير موجود في علم الموسيقى، مضيفًا: «مفيش نوتة مؤدبة ونوتة قليلة الأدب، ومفيش نوتة مؤدبة في الموسيقى».

أغاني المهرجانات لا تدخل بيتي

وهاجم هاني شنودة بعض أغاني المهرجانات التي تحتوي على ألفاظ وكلمات غير مناسبة، مضيفًأ: «لكن لما يقول هاتي بوسة يا بت وانا شارب سيجارة بني» مشددًا على أنه لا يسمح لهذه الأغاني بدخول منزله «انا مدخلش الكلام ده بيتنا، وموافقش عليه ومعترض عليه».

ناس بتنشر الرزيلة

وتساءل هاني شنودة «بقول ليه بوليس الآداب ممسكش الناس دول، وكان نفسي هاني شاكر يسجل الحاجات دي ويودي الدوسيه للنائب العام، ويقوله فيه ناس بتنشر الرزيلة».

وذكر أنه ليس ضد الفن والإبداع، مؤكدًا «أي تجاوز الدولة لازم تاخد موقف منه، وإلا هتبقى الحكاية بزرميط، وأنا مع الحرية الكاملة بالضوابط، وحريتي تنتهي عند حرية حضرتك».