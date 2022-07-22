تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ بجامعة المنصورة

تستعد جامعة المنصورة لعقد اختبارات القدرات للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة 2022، ضمن تنسيق الجامعات 2022، وذلك ‏لعدد من الكليات التي تشترط للالتحاق بها اختبارات القدرات ومنها كليات: الفنون الجميلة، كلية التربية ‏الرياضية، كلية التمريض، شعبتي التربية «التربية الفنية والتربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية ‏وشعبة المسرح التربوي بكلية ‏التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها في «ميت غمر – منية ‏النصر».‏

مواعيد فتح موقع اختبارات القدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التسجيل للدخول في اختبار القدرات استعدادا لتنسيق الجامعات 2022 خلال الفترة من يوم الاثنين ‏الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، حيث يشترط القبول بهذا الكليات ‏اجتياز ‏اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس ‏الأعلى للجامعات.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ بجامعة المنصورة

وتبدأ خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة المنصورة ضمن تنسيق الجامعات 2022 بدخول طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي تشترط اختبار القدرات علي الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني.

تبدأ عملية التسجيل لاختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

يدخل الطالب البيانات المطلوبة علي الموقع وهي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة 2022 - اسمه- الرقم القومي – اسم المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية».

يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب فيها وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.