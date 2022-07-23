«التنظيم والإدارة»: تثبيت وتعيين وتسوية وترقية 42 ألف موظف حكومي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، تقريرا بشأن أهم جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي، حيث استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز ما جاء في التقرير، والذي تضمن الانتهاء من دراسة موضوعات وردت من 888 جهة إدارية تتضمن طلبات تتعلق بـ41 ألفا و691 موظفا ومستفيدا.

«الشيخ»: استقبلنا 14.2 ألف مراسلة إلكترونية

وأكد «الشيخ»، خلال التقرير، تعامل الجهاز خلال هذه الفترة مع 14 ألفا و246 مراسلة إلكترونية، استقبلها من 193 جهة إدارية، عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أُنشئت سابقا للتواصل مع الوحدات الإدارية، ودعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الجهاز انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ718 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.

دراسة تثبيت 4013 موظفا

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت 4013 موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و80 آخرين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الانتهاء من دراسة نقل 633 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لـ204 موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و37 موظفا بوزارة السياحة والآثار، إضافة إلى ترقية 2635 موظفا، منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، و373 بالهيئة العامة للمواني البرية والجافة، و113 آخرين بجامعة جنوب الوادي.

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ2088 كادرا من أعضاء المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، منهم 817 كادرا بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، و415 آخرين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، و78 كادرا بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج.