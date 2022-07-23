سائق يعتدي على والدته في المنوفية.. والأم: ضربني وطردني من البيت بسبب مراته

«ابني ضربني قدام مراته وشدني من شعري من على السلم لغاية ما طلع شعري في إيده» بتلك الكلمات قالت الأم المكلومة تفاصيل اعتداء ابنها عليها في إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات بين الأم وزوجة الابن.

الأم تروى تفاصيل اعتداء ابنها عليها

وقالت سلوى عبد الغني، أم لثلاث أولاد وبنتين، ومن محافظة المنوفية، إن ابنها الكبير تعدى عليها بالضرب والسب بعد مشاجرتها مع زوجته، حيث قامت الزوجة «بسب الأم» فردت عليها، وتعالت الأصوات بينهما حتى جاء ابنها الكبير وقام بضربها وشدها من شعرها من أعلى السلم حتى وصل الأمر إلى تساقط شعرها في يديه، ثم جاء أهالي القرية ونجحوا في إنقاذها من يد ابنها.

وقالت الأم أنها حررت حررت أكثر من محضر ضد ابنها، ومن بينها محضر يحمل رقم 11054 لسنة 2022 جنح قويسنا، تتهمه بالتعدي عليها وبمحاولة الاستيلاء على ميراث شقيقاته البنات وشقيقه القاصر.

الأم: ابني طردني من بيتي

وتابعت، أن ابنها بعد تلك الواقعة قام بطردها من المنزل وهي حاليا موجودة في منزل ابنتها المتزوجة بقويسنا، أشارت أن هذه الخلافات بدأت منذ وفاة زوجها وتعدى ابنها بالضرب عليها مرارا وتكرارا بل وصل الأمر به إلى تهديدها وإخوته البنات وأخوه الأصغر.

المعتدي عليها تستغيث: انقذوني

واستغاثت ربة المنزل، لإيجاد حل لهذه المشكلة التي طالت أبنائها، البنات وابنها القاصر الذي لم يكمل عامه السادس عشر بعد: «أنا من يوم ما جوزي مات وولادي الكبار نزلين ضرب فيا ومبقتش قدره عليهم ونفسي ربنا ينجدني منهم».