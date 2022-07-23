كليات تشترط إجراء اختبارات القدرات في جامعة بنها ورابط التسجيل  

أعلنت جامعة بنها رفع حالة الطوارئ عقب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي موعد بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات بالجامعة والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 حيث بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

«الوطن» تستعرض خطوات تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة بنها التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد التسجيل في اختبارات القدرات

وأعلنت الجامعة ان الوزارة قررت فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم الاثنين 25 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل.

كليات جامعة بنها تتطلب اختبارات قدرات

تضم جامعة بنها عددا من الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وهي:

كلية الفنون التطبيقية

شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية

كليتا التربية الرياضية ببنها بنين وبنات

كلية التمريض ببنها

رابط تسجيل اختبارات القدرات

يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنــــــــــــــــا.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات بالكلية

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.