لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الآداب جامعة بنها

تتزايد عمليات البحث عن اقسام كلية الآداب جامعة بنها ومميزاتها مع بدء العد التنازلي لنتيجة الثانوية العام 2022 استعدادا لانطلاق تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2022/2023 حيث يقبل الطلاب على الالتحاق بكلية الآداب ببنها والتي تتنوع فيها الأقسام والبرامج الدراسية.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية الآداب بجامعة بنها ومميزاتها في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أقسام كلية آداب بنها

تضم كلية الآداب ببنها عددا من الأقسام العلمية المختلفة وهي:

قسم الإعلام

قسم اللغة العربية

قسم اللغة الإنجليزية

قسم اللغة الفرنسية

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم الفلسفة

قسم الجغرافيا

قسم المكتبات والمعلومات

قسم التاريخ

قسم اللغة اليابانية

قسم اللغة الصينية

ولتفاصيل كل قسم على حده ومميزاته ودرجته العلمية من هنــــــــــــــــا

شروط القبول بأقسام آداب بنها

ووضعت الكلية شروطا للقبول بأقسام كلية الآداب ببنها كالتالي:

أقسام اللغة العربية والتاريخ والآثار الجغرافيا ونظم المعلومات والوثائق والمكتبات والفلسفة والاجتماع 200 طالب بأعلى المجاميع في الثانوية العامة حسب العدد المرشح بالتساوي.

يقبل قسم علم النفس الطلاب الأعلى في المجموع الكلي ولا يقبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشترط قسم اللغة الإنجليزية أن يحصل الطالب على 44 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى.

يشترط قسم اللغة الفرنسية أن يحصل الطالب على 38 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى.

يشترط قسم الإعلام ألا تقل درجة اللغات الثلاث عن 80%، 136 درجة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلى ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.

يشترط القبول بقسم اللغة الصينية اختيار 25 طالب فقط على ألا تقل درجة اللغات الثلاثة عن 88%، 150 درجة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلى ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية

يشترط القبول بقسم اللغة اليابانية اختيار 25 طالبا فقط على ألا تقل درجة اللغات الثلاثة عن 88%، 150 درجة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلي ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.