استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج.. العظمى تسجل 41 مئوية

شهدت محافظة سوهاج استمرار الموجة الحارة لليوم الخامس على التوالي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 41 بينما الصغرى تسجل 26 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، مع ارتفاع درجة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بهبوب رياح محملة بالأتربة على صعيد مصر، بحسب الأرصاد.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وتكون الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية، كما يتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية، ومتوقع أن تكون الحرارة المحسوسة 42 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على شواطئ شمال الدلتا لترتفع الأمواج من متر ونصف حتى مترين، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

هروب السوهاجية للكورنيش

ومع عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة، يتوافد أهالي محافظة سوهاج على المتنزهات والحدائق مساءً بعد غروب الشمس هربا من حرارة الجو بالمنازل، لتزدحم متنزهات سوهاج، خاصة منطقتي الكورنيش والكوبري العلوي، حيث تم توفير العديد من المقاعد المجانية لأهالي سوهاج أمام النيل مباشرة على جانبي الكورنيش الشرقي والغربي، مع توفير أماكن ترفيهية للأطفال بعضها مجاني، فضلا عن الحدائق العامة بميدان الثقافة ومدينة سوهاج الجديدة «الكوامل».