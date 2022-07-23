مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ثالث دولة مستقبلة للاستثمارات الفرنسية

قال السفير محمد إبراهيم عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يبلغ 3 مليارات يورو، وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5.2 مليار يورو، وتعتبر مصر ثالث دولة مستقبلة للاستثمارات الفرنسية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال وجود 168 شركة فرنسية تعمل في كل القطاعات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من بين هذه القطاعات الطاقة، البنية التحتية، الصحة، النقل، الاتصالات، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، والخدمات المالية والمصرفية».

2.1 مليار يورو قيمة محفظة التعاون التنموي بين مصر وفرنسا

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشركات الفرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، فضلا عن أن محفظة التعاون التنموي بين الدولتين يبلغ 2.1 مليار يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل العديد من المشروعات.

تنسيق مستمر مع فرنسا لاستضافة شرم الشيخ لقمة المناخ

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أنّ هناك إرادة سياسية مشتركة لتعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهناك تنسيق وتشاور بين الزعيمين تجاه كل القضايا الإقليمية والدولية، كما أن هناك تعاون بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تنسيق وتشاور مستمر مع فرنسا بالنسبة للاستعدادات الجارية لاستضافة شرم الشيخ لقمة المناخ في نوفمبر المقبل.