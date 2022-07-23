الثانوية العامة.. طلاب STEM يؤدون الامتحان في اختباري الكيمياء والفيزياء

أدى طلاب الثانوية العامة لمدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء والفيزياء»، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وعددهم 1796 طالبًا في 14 محافظة.

«حجازي»: الامتحانات مؤمنة بالكامل

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس «المتفوقين STEM»، مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومتمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

أجواء الامتحان مستقرة بدون أي مشاكل

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات، التي يوجد بها لجان السير لمدارس «المتفوقين STEM»، ولم تتلق أي ملاحظات.