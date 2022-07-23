«حواس» يتسلم مفتاح مدينة بوسيتانو الإيطالية.. وعمدتها: جعلنا نعشق مصر

في احتفال بمدينة بوسيتانو الإيطالية سلم عمدة المدينة ساندرو باسكوالي مفتاح المدينة للدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، وذلك في حضور العديد من المثقفين والسياسيين إضافة إلي تجمع العديد من الأطفال المحبين لحواس.

باسكوالي: حواس له فضل في التقريب بين الشعبين

وقال باسكوالي خلال كلمته في الاحتفالية التي أُقيمت اليوم وسط تغطية إعلامية من عدد كبير من صحف و وقنوات إيطالية محلية ودولية أن زاهي حواس استطاع أن يجعل الإيطاليين يعشقون مصر وكان له الفضل في التقريب بين الشعب الإيطالي ومصر.

وأشار إلى أن حواس استطاع باكتشافاته وأحاديثة التلفزيونيه أن يجعل الإيطاليين يعشقونه.

أوبرا توت عنخ آمون

وقال «حواس» إنه سعيد بوجودي اليوم وسط نخبة من الحضور من كافة الاعمار وأكثر سعادتي لحضور جيل المسقبل بهذا الشغف في عيونهم لمعرفة المزيد عن حضارة وأسرار مصر القديمة وأدعو الحضور لزيارة مصر.

وواصل «حواس» قائلا: استطعنا خلال الفترات الاخيرة العثور على العديد من الاكتشافات الهامة والتي كان آخرها المدينة الذهبية المفقودة «صعود آتون» غرب الأقصر والتي يعتبر العثور عليها كشف هانم يعيد كتابة أجزاء هامة من التاريخ المصري القديم.

وتابع قائلا: ننتظر قريبا افتتاح واحد من أهم المتاحف في العالم «المتحف المصري الكبير» الذي يضم كنوز الفرعون الشاب توت عتخ آمون وسيكون احتفال افتتاحه بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي قمت بتأليف أوبرا خاصة به.