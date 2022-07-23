أقسام كلية التجارة جامعة المنوفية ومصاريف «تجارة إنجليزي»

بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ينتظر جميع الطلاب والطالبات بفارغ الصبر معرفة تنسيق الكليات والجامعات الحكومية والخاصة لاختيار أفضل الجامعات لدخولها سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، ومن الكليات التي يبحث عنها الطلاب هي كلية التجارة جامعة المنوفية بفرعيها الإنجليزي والعربي.

مصاريف كلية تجارة عربي والتنسيق المتوقع

من المتوقع أن يكون تنسيق التجارة قسم عربي في جامعة المنوفية، 72 % انتظام بمصاريف 1100 جنيه تقريبا، و65 % انتساب بمصاريف 1700 تقريبا وذلك بناء على مصاريف وتنسيق العام الماضي، بينما سعر الكتب طول السنة يتراوح ما بين 1200 إلى 1400 جنيه حيث يكون الترم الواحد بمصاريف كتب فقط 600 جنيه غير مصاريف دخول الكلية.

مصاريف كلية تجارة إنجليزي والتنسيق المتوقع

بينما كلية التجارة جامعة المنوفية قسم الإنجليزي، تأخذ من نفس تنسيق التجارة العربي ولكن يشترط حصول الطالب على درجة معينة في مادة الإنجليزي وهي ألا ينقص عن 40 درجة من إجمالي مجموع المادة البالغ 50 درجة، بالإضافة إلى مصاريفها العالية التي تبلغ 9000 جنيه انتظام، و9500 جنيه انتساب وذلك بناء على مصاريف وتنسيق العام الماضي.

أقسام كلية التجارة بفرعيها العربي والإنجليزي

تحتوي كلية التجارة على العديد من الأقسام وهي: «محاسبة، إدارة أعمال، الرياضة والتأمين والإحصاء، الاقتصاد والمالية العامة»، وتكون الدراسة عامة بالفرق الثلاثة الأولى ويتم التخصص في الفرقة الرابعة، وتعتبر كلية التجارة من الكليات التي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات لأنها تؤهلهم إلى العمل في البنوك والشركات المختلفة مما جعلها محط أنظار الكثير من الطلاب خلال الفترة المقبلة.