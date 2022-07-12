ضبط 48 مخالفة للمخابز البلدية خلال حملات تموينية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز العدوة حررت 48 مخالفة تموينية، بالمرور على المخابز البلدية، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأوزان والأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرير مخالفات خبز ناقص الوزن

من جانبه، أوضح أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية بنطاق المركز والقرى التابعة له، حيث تم تحرير 37 مخالفة لخبز ناقص الوزن، و4 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة لعدم وجود ميزان، ومخالفة للتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، ومخالفتين لعدم وجود لوحات الإعلان عن الأوزان والأسعار، و3 مخالفات لعدم وجود سجلات.

تجميل للميادين العامة لاستقبال المواطنين

وشنت الوحدات المحلية حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لرفع تراكمات القمامة، والعمل على استمرار أعمال تجميل للميادين العامة لاستقبال المواطنين، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، وعلى الأراضي الزراعية.

حملة لرفع تراكمات القمامة بمركز دير مواس

ونفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس حملة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية «الرخاء»، التابعة لمجلس قروي «العزيمة» بمركز سمالوط.