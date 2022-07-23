البحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ غليون في كفر الشيخ

تُكثف قوات الإنقاذ بالاشتراك مع عدد من الغواصين المتطوعين من جهودهم؛ للبحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقاً، أمس الجمعة، أثناء الاستحمام بمياه البحر المتوسط، بشاطئ غليون، بنطاق مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ.

الإخطار الأمني

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق شاب في مياه البحر المتوسط، بشاطئ غليون بنطاق مركز مطوبس، وسط جهود مكثفة لانتشال الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وتبين مصرع محمد الشحات على ندير، 18 عام، ويُقيم بقرية أبو غنيمة، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط، وجارٍ حالياً البحث عن الجثمان.

وأكد محمد علاء، أحد أقارب الشاب الغريق، إن محمد ندير جاء أمس من قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ مع أقاربه وأصدقائه لقضاء يوم في منطقة غليون بكفر الشيخ، وبعد الانتهاء من صلاة العصر جماعة مع رفاقه ذهب للمياه ولم يخرج حتى الآن، لافتاً أنه تم التواصل من قبل الأهالي بفرقة غواصين الخير بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، وستبدأ أعمال البحث عنه من اليوم، مناشداً الأجهزة التنفيذية بالتحرك لانتشال الجثمان.

مصرع 3 شباب من أسرة واحدة

وكان 3 شباب من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم غرقاً، أمس الجمعة، في مياه البحر المتوسط، بقرية مارينا دلتا القريبة من الطريق الدولي الساحلي، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثامين.

وتبين مصرع كلاً من «م.ض.ي»، 21 سنة، وشقيقه «أ.ض.ي»، 18 سنة، ونجل عمتهم «أ.م.ع»، 19 سنة، ويُقيمان بقرية الروضة، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بلطيم النموذجي، تحت تصرف النيابة.