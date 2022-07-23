ضبط 9 مؤسسات صيدلية غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر بـ1.2 مليون جنيه

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

المرور على الصيدليات

ومرت الحملات على ما يقرب من 4800 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة.

أدوية مجهولة المصدر

وتمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، من ضبط مخزنين غير مرخصين بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ومعايير التخزين الجيد، إضافة إلى ضبط كمية من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وكميات من أكياس الدم الفارغة، وتم تحريز المضبوطات والتي قدرت بما يقرب من 5 آلاف عبوة دواء وقطعة مستلزمات طبية، بما يقرب من 250 ألف جنيه، وتم تحرير محاضر شرطة للعرض على النيابة المختصة، وغلق وتشميع المخزنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط 3 أماكن غير مرخصة بالبحيرة

كما تمكن مفتشو الهيئة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والأجهزة الرقابية، من ضبط 3 أماكن غير مرخصة تدار على أنها صيدليات، بهم ما يقرب من 7 آلاف عبوة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير تتجاوز قيمتها المالية المليون جنيه.

كما تم تحرير 13 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى 7 محافظات.