بالزي الفرعوني وعلم مصر.. السياح يشاركون في احتفالات ثورة يوليو بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة احتفالات بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو على الشواطئ وداخل المنتجعات، بمشاركة العاملين في القطاع السياحي ونزلاء ورواد الفنادق وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وحمل المحتفلون من المصريين والأجانب أعلام مصر وارتدوا الزي الفرعوني وملابس بألوان علم مصر واستمتعوا بالأغاني والأناشيد الوطنية، عبر السماعات الداخلية في كل مكان وسط فرحة وسعادة وتبادل التهاني بذكرى ثورة يوليو.

احتفالات ثورة يوليو على شواطئ الغردقة

ومن جانبه أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على الإحتفال بالذكرى 70 لثورة يوليو بإعداد شاشات عملاقة علي حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة وتشغيل السماعات الداخلية بالأغاني الوطنية، وسط تفاعل رواد الفنادق من المصريين بمشاركة العاملين في القطاع السياحي وعدد من الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت «جمعة» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن السائحين حرصوا على التفاعل مع المصريين بالاحتفال بحمل أعلام مصر وارتداء الزي الفرعوني وألوان بعلم مصر وتفاعلوا مع الموسيقى والأغاني الوطنية التي تم بثها في السماعات الداخلية.

الفنادق السياحية تشارك في احتفالات ثورة يوليو

وكشف محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية المنظمة للفعاليات الاحتفال بأن القطاع السياحي دائما يحرص على المشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية ، لافتا أن السائحين يحرصوا على التفاعل مع المصريين خاصة العادات والتقاليد ومشاركة الأعياد والمناسبات المصرية.

وأكد أن ثورة 23 يوليو أظهرت التلاحم بين الشعب والجيش مثلما حدث في ثورة 30 يونيو.

وأشاد أبو النصر بمجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع السياحى وجذب أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل وارتفاع معدلات السياحة الخارجية تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها.