متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟.. مصدر يجيب

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور على محركات البحث «جوجل»، متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟، هذا الأمر الذي يشغل أذهان الكثير، ومتى سيبدأ فعاليات العام الدراسي الجديد 2022 - 2023؟، فأيام قليلة قد تفصلنا وتبدأ مرحلة إعلان نتائج الثانوية، وذلك عقب انتهاء سير الامتحانات رسميًا بجميع مدارس الجمهورية.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟

ويستعرض «الوطن» في السياق التالي، إجابة عن السؤال الذي يردده الكثيرين، وهو متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟، وفقًا لما ستحدده وزارة التربية والتعليم بكل محافظات الجمهورية، وعن الموعد الرسمي لظهور النتيجة.

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل من العام الجاري.

خطوات تسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

وتقدم «الوطن» خدمة لكل طلاب الثانوية العامة لعام 2022، وهي أنه من الممكن للطلاب بأن يسجلوا بيناتهم على هذا الرابط، لمعرفة نتيجتهم في الدور الأول فور إعلانها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونرصد لكم الخطوات التالية لتسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، للشعبتين العلمي والأدبي، كما يلي:

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المقبل

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم في مصر، أعلنت اليوم الخميس، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، والخريطة الزمنية في العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن موعد بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ السبت الموافق 24 سبتمبر من عام 2022.